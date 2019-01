Un épisode neigeux hivernal "habituel" va balayer mardi et mercredi un grand quart nord-ouest de la France où vingt-quatre départements ont été placés en vigilance orange et sept ont activé leur plan "grand froid" pour l'hébergement des sans abris.

Dans les transports, la SNCF est en "préalerte" pour faire face à d'éventuelles difficultés sur le rail et le préfet de police de Paris a pris un arrêté de restriction de la circulation sur les routes.

Les chutes de neige devraient commencer en fin de nuit de lundi à mardi sur la Haute-Normandie et l'ouest de la Picardie, avant d'atteindre le bassin parisien au petit matin, puis la Bourgogne et la Champagne dans la journée, a précisé à l'AFP le prévisionniste Olivier Proust.

Météo-France compte sur un cumul de 2 à 5 cm sur ces régions mardi. "Cette neige va tenir au sol, avec des températures proches de 0°C", a commenté Olivier Proust.

"C'est une séquence hivernale habituelle de neige en plaine, néanmoins on le sait tous, ça va causer des soucis", a-t-il ajouté, en référence aux possibles difficultés de circulation.

Dans cette optique, 24 premiers départements des Hauts-de-France, d'Ile-de-France, du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est ont été placés en vigilance orange.

Dans les Hauts-de-France, où les cinq départements sont concernés par la vigilance orange, les transports scolaires et interurbains seront suspendus mardi dans l'Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du Nord, a annoncé le Conseil régional.

Après une accalmie, mercredi, ce sont les régions du centre-est qui seront les plus touchées, avec également jusqu'à 5cm de cumul attendu, voire 5 à 8cm sur certaines régions.

Sur la séquence de deux jours, "les zones à enjeu s'étendent de tout le Massif central à toutes les frontières du nord et de l'est, donc un grand quart nord est du pays", a ajouté Olivier Proust.

A l'issue du second jour, "des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, avec localement jusqu'à 15 cm", selon Météo-France.

Concernant les reliefs, le Massif central et le nord des Alpes pourraient enregistrer des cumuls de 10 à 15 cm, mais ce sont surtout les Pyrénées qui seront touchés "avec de forts cumuls en peu de temps, plus d'un mètre de neige en moyenne montagne au cours de l'épisode", a précisé Olivier Proust.

Lors de l'hiver 2017-2018, la France avait connu plusieurs épisodes neigeux exceptionnels qui avaient désorganisé les transports, prenant au piège de nombreux automobilistes sur les routes et autoroutes.

Limiter les déplacements

Dans l'hypothèse de difficultés de circulation, le ministère de la Transition écologique a invité sur Twitter à limiter les déplacements et encouragé à utiliser l'application Bison Futé qui propose une rubrique "routes en hiver" indiquant leur état.

Si la SNCF n'a pas activé le plan grand froid, elle s'est placée en pré-alerte comme à chaque fois que Météo France prévoit un refroidissement important avec des chutes de neige.

Les stocks de sel sont vérifiés, les locomotives chasse-neige révisées, les stocks de nourriture et couvertures réapprovisionnés... Dans les techni-centres les stocks d'antigel pour les matériels roulants et ceux de fenêtres de train sont également réévalués, a détaillé un porte-parole.

En Ile-de-France, les agents de la RATP sont "mobilisés" et "prêts à mettre en ?uvre les mesures nécessaires", selon lui.

De son côté, le préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé à compter de mardi à 06h00 de limiter la vitesse à 80 km/h et d'interdire toute manoeuvre de dépassement pour les véhicules de plus de 3T5, les transports de personnes et de matières dangereuses sur les axes structurants de l'Ile de France.

Il sera aussi interdit de circuler sur la N118 pour les véhicules de plus de 3T5 et véhicules de transport de matières dangereuses.

Par ailleurs, sept départements ont activé lundi leur plan "grand froid" qui permet l'ouverture, sur décision des préfets, de places d'hébergement supplémentaires. Les départements sont: Cantal, Ardennes, Haute-Marne, Nord, Eure, Seine-Maritime et Var.

AFP