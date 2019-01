Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Les critiques des ONG Oxfam et Attac sur la concentration des richesses ont ravivé lundi le débat sur les insuffisances de la fiscalité pour réduire ces inégalités, au moment où s'ouvre le forum de Davos.

Les critiques des ONG Oxfam et Attac sur la concentration des richesses ont ravivé lundi le débat sur les insuffisances de la fiscalité pour réduire ces inégalités, au moment où s'ouvre le forum de Davos.



"Les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies", a souligné Oxfam à l'occasion de la publication de son rapport annuel sur les inégalités mondiales.

De son côté, l'organisation altermondialiste Attac a accusé dimanche les entreprises du CAC 40 de recourir à de nombreuses "techniques d'évitement fiscal", notamment par le biais de près de 2.500 filiales implantées dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux.

La critique se concentre aussi ces dernières semaines sur les Gafa? (Google, Apple, Facebook, Amazon), accusés de ne pas contribuer à l'impôt à hauteur de la richesse produite, notamment en France.

"C'est un scandale que ces entreprises ne paient pas d'impôts sur l'ensemble de leurs profits générés en France", s'insurge Alain Trannoy, directeur d'études à l?École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Faute de consensus européen, la France a prévu "dès cette année" une taxation spéciale des entreprises proposant des services numériques "représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750? millions d'euros au niveau mondial et 25? millions d'euros en France", a déclaré le ministre de l?Économie et des Finances Bruno Le Maire.

Une taxe à l'ambition "limitée" d'après Attac, qui a déploré dans la foulée "son rendement modique".

- Fiscalité "vertueuse" -

Ces Gafa et autres entreprises du numérique ont porté leurs créateurs au sommet du classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales, sur lequel s'appuie Oxfam dans son rapport.

Ainsi le patron américain d'Amazon Jeff Bezos se place en tête avec 112 milliards de dollars et Mark Zuckerberg (Facebook, 71 milliards de dollars), Larry Page (Google, 48,8 milliards de dollars) ou encore Jack Ma (Alibaba, 39 milliards de dollars) figurent dans le top 20.

Selon l'ONG, 26 personnes disposent désormais d'autant d'argent que les 3,8 milliards les plus pauvres de la planète. En 2017, ils étaient au nombre de 43.

"D'un point de vue éthique, en tant que citoyen, c'est assez préoccupant", constate l'économiste Philippe Aghion.

"Après, est-ce bon ou mauvais pour la croissance ? L'innovation produit des richesses et il faut permettre aux gens qui innovent de s'enrichir. Une société totalement égalitariste ne produit pas d'innovation."

Le rapport d'Oxfam précise que sur un dollar d'impôt sur le revenu, seulement quatre centimes proviennent de la taxation de la richesse.

De plus, l'ONG estime que les plus riches cachent au fisc 7.600 milliards de dollars, dans certains pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni.

"L'impôt est le bon moyen pour limiter l'importante disparité des richesses", explique Jonathan Goupille-Lebret, chercheur en économie à l'ENS Lyon et contributeur au Rapport sur les inégalités mondiales 2018, coordonné entre autres par l'économiste Thomas Piketty.

"Sa contribution est vertueuse, d'un côté il limite les fortunes les plus importantes, de l'autre il permet le financement de services publics, notamment dans l'éducation, qui soutiennent l'accès à la richesse d'une base beaucoup plus large."

En dehors de l'impôt, "tout dépend aussi de ce que ces gens font de la richesse accumulée", complète Alain Trannoy. "Elle peut être bénéfique si elle est en partie réinvestie dans des fondations scientifiques, artistiques, ou si elle ?uvre plus généralement pour le bien commun".

Ce débat sur la taxation des plus grandes fortunes se cristallise en France autour de la polémique sur la suppression de l'ISF. Aux États-Unis, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a proposé de taxer à 70% les plus riches, obtenant le soutien du Prix Nobel d'Économie Paul Krugman.

Les 26 milliardaires les plus riches au monde, selon les derniers chiffres de Forbes, sont dans l'ordre Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Carlos Slim Helú, Charles Koch, David Koch, Larry Ellison, Michael Bloomberg, Larry Page, Sergey Brin, Jim Walton, S.Robson Walton, Alice Walton, Ma Huateng, Françoise Bettencourt Meyers, Mukesh Ambani, Jack Ma, Sheldon Adelson, Steve Ballmer, Li Ka-shing, Hui Ka Yan, Lee Shau Kee et Wang Jianlin.

Tous disposent d'une fortune de plus de 30 milliards de dollars.



Par Aurélie MAYEMBO, Nicolas PRATVIEL - © 2019 AFP