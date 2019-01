Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Au moins quatre personnes sont mortes au cours de troubles dans la nuit au Venezuela, où des manifestations pour et contre le gouvernement sont attendues mercredi, ont annoncé la police et une ONG.

Un mineur de 16 ans a été mortellement blessé "par arme à feu pendant un rassemblement" dans le quartier populaire de Catia, dans l'ouest de Caracas, selon l'ONG Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).

Trois autres personnes sont mortes lors de pillages à Ciudad Bolivar, dans le sud-est de l'Etat de Bolivar (sud), frontalier avec le Brésil, a indiqué la police. L'une des victimes est un homme de 30 ans.

Une statue de l'ancien président socialiste Hugo Chavez (1999-2013) a aussi été brûlée dans la nuit par plusieurs dizaines de manifestants dans la ville de San Felix, également dans l'Etat de Bolivar.

Sur des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, le monument -- qui avait déjà été vandalisé l'année dernière - apparaît entouré de flammes.

Le gouvernement et l'opposition ont appelé mercredi à des manifestations au Venezuela dans un climat tendu, deux jours après un soulèvement militaire réprimé.

Il s'agit du premier retour à la rue après les violentes manifestations qui avaient fait 125 morts en 2017.

A l'appel de Juan Guaido, le président du Parlement, les opposants au président socialiste Nicolas Maduro vont réclamer l'installation d'un "gouvernement de transition" en vue de l'organisation de nouvelles élections.

De leur côté, les soutiens du gouvernement organiseront des rassemblements dans tout le pays.

Ces mobilisations interviennent alors que le pays est asphyxié par la plus grave crise de son histoire récente. Cette crise se traduit par des pénuries alimentaires et de médicaments, ainsi qu'une hyperinflation de 10.000.000% annoncée pour 2019, selon le FMI.



