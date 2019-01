Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Le Paris SG, quadruple tenant du titre, a tenu son rang contre Strasbourg (2-0) pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais a perdu Neymar, sorti sur blessure.

Le Paris SG, quadruple tenant du titre, a tenu son rang contre Strasbourg (2-0) pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais a perdu Neymar, sorti sur blessure.



"Ney" a été remplacé à l'heure de jeu, touché au pied droit, alors que le PSG aura besoin de lui dans moins de trois semaines, pour le choc en 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United, à Old Trafford.

adc-ah/sk

Une inquiétude de plus pour le PSG: après l'entorse de Marco Verratti, c'est l'attaquant vedette Neymar qui est sorti blessé au pied droit pendant la victoire en Coupe de France contre Strasbourg (2-0) mercredi, à moins de trois semaines du choc de Ligue des champions à Manchester United.

Le Brésilien a laissé sa place à Moussa Diaby dès l'heure de jeu, après un contact avec le Strasbourgeois Zemzemi. Il a ensuite filé au vestiaire en boitant légèrement et en se dissimulant les yeux. Visiblement gêné, il avait auparavant demandé à deux reprises à changer de paire de chaussures.

Certes, sa sortie n'a rien à voir avec celle, spectaculaire, de la saison dernière, sur une civière, après une fracture d'un os du pied. Mais elle réveille tout de même un douloureux souvenir pour le public parisien: le forfait de leur star pour le 8e de finale retour perdu contre un Real Madrid nettement supérieur.

Surtout, elle vient s'ajouter à la récente entorse à la cheville gauche du milieu de terrain Marco Verratti, blessé samedi lors de l'éclatante victoire contre Guingamp (9-0) et en pleine course contre la montre pour revenir en forme.

Les fans parisiens n'ont plus qu'à attendre en trépignant les nouvelles médicales de leurs deux cadres, dans l'espoir de les voir débuter le 12 février lors du 8e de finale aller à Manchester United.

Pour en revenir au match contre Strasbourg, le quadruple tenant du titre s'est tranquillement qualifié en 8e de finale, bien conscient qu'un faux pas lui était interdit après son élimination surprise en Coupe de la Ligue.

- Au petit trot -

Pour l'occasion, Tuchel avait un peu innové en alignant d'entrée l'attaquant Eric Choupo-Moting - sa première titularisation à domicile -, alors que Kylian Mbappé ne figurait même pas sur la feuille de match.

Le colosse camerounais a démarré en trombe en délivrant dès la 4e minute une superbe passe décisive pour l'inévitable "Matador" Edinson Cavani, 18 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG.

La suite de la première période, disputée au petit trot, a été assez terne, seulement marquée par quelques éclairs de Neymar dont un coup franc joliment repoussé par le gardien strasbourgeois Matz Sels (29e). Dans un bon jour, le portier alsacien s'est à nouveau illustré en signant une superbe parade sur une tête d'Edinson Cavani (39e).

Dans le deuxième acte, les Parisiens ont logiquement doublé la marque à la 80e minute, grâce à un but d'Angel Di Maria, face à une équipe de Strasbourg qui n'aura pas montré grand chose.

Principale déception, la prestation assez transparente de Julian Draxler et Dani Alves au milieu de terrain, ce qui n'arrange pas les affaires du PSG, qui cherche à recruter un milieu au mercato d'hiver, d'autant plus urgemment que Marco Verratti est blessé...

Pendant ce temps, le FC Barcelone vient de chiper aux dirigeants parisiens un joueur qu'ils convoitaient, la pépite de l'Ajax Amsterdam Frenkie de Jong.

Mais l'inquiétude de la soirée n'est pas celle-là. C'est bien de s'assurer que Neymar n'a rien de grave.



Par Glenda KWEK - © 2019 AFP