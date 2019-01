En Corse, les deux départements restent placés en vigilance orange neige et verglas, selon le bulletin de Météo France, qui a levé la vigilance orange avalanche en Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées, ainsi qu'en Andorre.

Il neige modérement sur la chaîne centrale, particuliérement sur les versant est, et en Castagniccia au dessus de 700 m en début de matinée jeudi.

Les précipitations neigeuses perdureront jusqu'en matinée de jeudi. Les contreforts orientaux de la chaîne centrale et la Castagniccia seront les plus impactés, avertit Météo-France.

La neige sera lourde et collante. L'épisode se terminera en milieu de journée jeudi. De fortes vagues générées par des vents forts de nord nord-est concerneront le littoral nord-ouest de la Corse, plus particulièrement le secteur de Calvi, l'Ile-Rousse, dés jeudi matin. Elles sont associées à un niveau de mer élevé, précise encore l'institut.



