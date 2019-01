Le patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, a été élu président de Renault et Thierry Bolloré nommé directeur général, en remplacement de Carlos Ghosn détenu au Japon, a annoncé jeudi le conseil d'administration du constructeur automobile.

M. Senard "aura vocation à être le représentant principal de Renault dans les organes de direction de l'Alliance" avec Nissan et Mitsubishi, a précisé le conseil dans un communiqué. Carlos Ghosn a démissionné de la présidence mercredi soir, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'AFP jeudi matin au forum économique de Davos. Philippe "Lagayette (administrateur référent de Renault NDLR) a reçu hier soir la lettre de démission de Carlos Ghosn", a indiqué M. Le Maire. Le "cost-killer" est visé par trois inculpations, pour abus de confiance et minoration de ses revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2018 au titre de ses fonctions chez Nissan. Son procès, à l'issue duquel il risque jusqu'à 15 ans de prison, n'aura pas lieu avant des mois.



AFP