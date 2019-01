Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Lucas Pouille (31e) s'est sèchement incliné face au N.

1 mondial Novak Djokovic pour sa première demi-finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie, 6-0, 6-2, 6-2 en seulement 1h23 min, vendredi à Melbourne.

Djokovic affrontera le N.2 mondial Rafael Nadal en finale. Il s'agira du 53e épisode de la rivalité entre le Serbe et l'Espagnol. Pouille (24 ans) était le premier Français à s'inviter dans le dernier carré en Grand Chelem depuis près de deux ans et demi (Gaël Monfils à l'US Open 2016), le quatorzième dans l'ère Open au total.

Pouille, qui sort d'une triste saison 2018 au cours de laquelle il a plafonné au troisième tour en Grand Chelem et glissé du top 10 aux portes du top 30, envie et confiance évanouies, a connu une embellie spectaculaire à l'Open d'Australie, moins de deux mois après avoir fait appel à Amélie Mauresmo pour l'entraîner.

Mais Djokovic l'a brutalement ramené sur terre vendredi soir. Le Serbe de 31 ans n'a commis que cinq fautes directes, n'a eu à faire face à aucune balle de break et a immédiatement éteint le joueur français en remportant les sept premiers jeux de la partie.

Pouille s'était révélé à l'été 2016 en s'offrant deux quarts de finale en tournoi majeur coup sur coup, à Wimbledon puis à l'US Open. Il n'avait pas récidivé jusqu'à cette quinzaine australienne. Il n'avait pas remporté le moindre match à Melbourne en cinq participations auparavant.

Djokovic, assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi, est en quête d'un septième sacre record à l'Open d'Australie et d'une quinzième couronne en Grand Chelem au total.

Depuis qu'il a recouvré ses esprits et sa plénitude physique au début de l'été dernier, peu après avoir renoué avec l'entraîneur de tous ses succès, le Slovaque Marian Vajda, après deux ans de galère, "Djoko" a triomphé coup sur coup à Wimbledon puis à l'US Open.

Nadal s'était lui qualifié dès jeudi, aisément aussi, aux dépens du jeune Grec Stefanos Tsitsipas (15e) en trois sets (6-2, 6-4, 6-0) en moins de deux heures (1h46 min).



