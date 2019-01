Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La Basilique Saint-Pierre, le plus grand sanctuaire catholique du monde, a inauguré vendredi soir un éclairage intérieur ultra-puissant et rapidement modulable, de quoi rendre pour la première fois parfaitement distincts les détails des mosaïques de ses coupoles.

Voici 500 ans, elle était éclairée à la bougie. A l'issue de deux ans de travail, 780 appareils d'éclairage munis d'environ 100.000 LED, contrôlés par ordinateur, mettent désormais en lumière quelque 22.000 m2 de la basilique, parée au fil du temps par les plus grands artistes de la Renaissance et du baroque.

Certaines des coupoles sont désormais dix fois plus éclairées qu'auparavant. C'est le cas notamment de sa gigantesque coupole principale conçue par Bramante et amplifiée par Michel-Ange. Elle comprend notamment quatre médaillons de 8 mètres de diamètre où sont représentés en mosaïques les évangélistes.

Cette technologie avancée d'éclairage - collaboration du groupe allemand Osram et des services techniques du Gouvernorat de l'Etat du Vatican - permet en outre de réaliser 90% d'économies d'énergie par rapport au système précédent.

Environ 27.000 touristes et pèlerins entrent chaque jour dans la Basilique Saint-Pierre.

La Chapelle Sixtine avait également été équipée en 2014 d'un éclairage très performant, permettant de sublimer le chef d'oeuvre de Michel-Ange, avec ses anges, démons, apôtres et prophètes, autrefois perdus dans une semi-obscurité.

Un éclairage sophistiqué a aussi été installé en 2016 sur la Place Saint-Pierre et en 2017 dans les chambres de Raphaël du palais du Vatican.



