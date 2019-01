Leonardo Jardim, pour son retour sur le banc trois mois après son limogeage, peut conduire Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, en cas de succès à Guingamp mardi (21h05), un beau remède pour soigner le grand club malade de Ligue 1.

Après son calvaire à Dijon samedi (2-0), l'ASM a décollé pour une mise au vert de trois jours à Saint-Brieuc, où l'entraîneur portugais a dirigé dimanche sa première séance.

Avant-derniers du Championnat, les Monégasques peuvent offrir à leurs supporters une belle consolation, une finale - la 3e de suite en Coupe de la Ligue -, avant une fin de saison stressante pour le maintien. "Le match contre Guingamp est très important. On pourrait jouer une compétition européenne la saison prochaine. On pourrait aussi gagner un titre", a déclaré Jardim, cité lundi par le compte Twitter de l'ASM. "On va tous donner notre maximum pour atteindre notre objectif: la Coupe, mais surtout le Championnat en priorité", a-t-il poursuivi.

L'enjeu est similaire pour l'En-avant, lanterne rouge de Ligue 1 et qui reste sur un exploit au tour précédent, contre le quintuple tenant du titre Paris (2-1).

Le deuxième finaliste sera connu mercredi soir, à l'issue de l'autre demie entre Strasbourg et Bordeaux (18h45). Les deux équipes se sont affrontées samedi en Championnat, pour une victoire sur le fil des Alsaciens (1-0).

Mardi (heure Métropole)

(21h05) Guingamp - Monaco

Mercredi

(18h45) Strasbourg - Bordeaux

Les dix derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue, dont la finale de l'édition 2019 se tiendra le 30 mars à Villeneuve-d'Ascq:

2018: Paris-SG

2017: Paris-SG

2016: Paris-SG

2015: Paris-SG

2014: Paris-SG

2013: Saint-Etienne

2012: Marseille

2011: Marseille

2010: Marseille

2009: Bordeaux

Clubs les plus titrés:

1. Paris-SG - 8 (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

2. Bordeaux - 3 (2002, 2007, 2009)

. Marseille - 3 (2010, 2011, 2012)

4. Strasbourg - 2 (1997, 2005)



AFP