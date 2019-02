Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

Un sosie du président philippin Rodrigo Duterte s'est rendu à la messe du dimanche dans une église de Hong Kong fréquentée par la communauté philippine de l'ex-colonie britannique, provoquant l'enthousiasme des fidèles mais aussi une certaine confusion.

L'acteur philippin a débarqué à l'église St Joseph vêtu d'une chemise blanche semblable à celles qu'affectionne le président de l'archipel, accompagné de Howard X, sosie du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un établi à Hong Kong.

Des centaines de fidèles se sont mis à applaudir et à photographier l'imitateur philippin qui se fait appeler "Cresencio Extreme". S'ils ont écouté la messe dite en tagalog, principale langue vernaculaire des Philippines, beaucoup ne pouvaient s'empêcher de sourire et de le regarder.

"C'est Duterte?", demandait une femme incrédule, ajoutant qu'il avait l'air trop jeune pour être le président septuagénaire.

Dès la fin de la messe, la foule enthousiaste a encerclé Cresencio Extreme, bon nombre de fidèles poussant des cris de joie. L'acteur serrait des mains avec calme.

Devant l'église, des fidèles s'interrogeaient toutefois, comparant leurs photos et faisant remarquer qu'il n'était accompagné d'aucun garde du corps et que quelque chose n'allait pas dans sa personnalité.

Des participants ne se sont pas offusqués mais une femme qui s'est identifiée sous le prénom de Linda s'est insurgée contre une initiative jugée "malpolie". "Débarquer ici et se donner en spectacle, notre Duterte n'est pas comme ça", a-t-elle déclaré.

Environ 200.000 Philippins vivent à Hong Kong, pour la plupart des femmes employées comme domestiques.



