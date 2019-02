Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

"Je ne suis pas inquiet".

"Je ne suis pas inquiet".

Après le premier revers en Ligue 1 cette saison du Paris SG, à Lyon (2-1), l'entraîneur Thomas Tuchel et sa star Kylian Mbappé ont affirmé d'une même voix leur sérénité, à neuf jours de Manchester United en C1. En toute sincérité?

. Sans Neymar, c'est plus dur

"Je n'ai pas de deuxième Neymar." L'aveu de Thomas Tuchel résonne en écho dans le chantier de l'animation offensive, insuffisante à Lyon en l'absence du maître à jouer brésilien, blessé au pied droit et forfait jusqu'en avril.

La grande fête lundi soir du 27e anniversaire de "Ney" dans la capitale redonnera le sourire à ceux qui ont "manqué de précision" devant Anthony Lopes dimanche. Mbappé a été le plus maladroit, alors qu'Edinson Cavani s'est peu montré, peut-être inhibé par la quasi absence de connexion avec son compère d'attaque.

"C'est compliqué, oui, de jouer sans Neymar. Il faut accepter, a expliqué Mbappé. L'an dernier, il a aussi été blessé et il serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs, sinon cela voudrait dire que l'on n'a rien appris." Mais qui pour le remplacer? Et surtout avec quel milieu pour soutenir les attaquants?

. Mercato raté et milieu en difficulté

La "banque parisienne", comme raillée par les supporters lyonnais avant la rencontre, peut jouir d'un budget inégalé en France, et se plaindre de son manque d'effectif - au milieu, surtout. A Lyon, Tuchel a payé le mercato d'hiver raté, avec l'arrivée d'un seul joueur (Paredes) sur les deux qu'il réclamait.

Il a utilisé trois joueurs à contre-emploi, les défenseurs Dani Alves et Marquinhos, ainsi que le milieu offensif Julian Draxler, dans un 4-4-2 qui n'a pas résisté longtemps face à l'intensité de Tanguy Ndombélé ou Memphis Depay, entre autres.

L'ancien coach de Dortmund, capable de coups tactiques pendant un match, a même semblé à court d'idées pour densifier cette zone... De quoi pousser vers la réintégration d'Adrien Rabiot, mis au ban par la direction après l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat?

"Il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied avec Rabiot, c'est un joueur exceptionnel. (...) Tu risques de perdre la Ligue des champions parce qu'un joueur n'a pas voulu prolonger son contrat? (...) Ca devient ridicule", a déclaré à l'Equipe l'ancien coach du PSG Laurent Fournier.

. Une "mentalité" en question

A Old Trafford le 12 février, il faudra monter le curseur de "l'agressivité", a prévenu Tuchel. Car dans le Rhône, dans un spectaculaire match à l'intensité de Ligue des champions, les Parisiens ont laissé une image mitigée, notamment au cours d'une première période durant laquelle ils ont subi.

Le capitaine Thiago Silva, pourtant auteur d'une saison de roc, a incarné dimanche cette certaine fragilité mentale, en étant fautif sur le 1er but, avec son mauvais marquage sur Moussa Dembélé, et le 2e, en faisant la faute qui a conduit au penalty.

"Cela fait du bien de jouer des matches comme cela. Affronter des équipes qui jouent est la meilleure façon de nous préparer pour les échéances qui arrivent", veut rassurer Mbappé. La défaite qu'il fallait avant Manchester? Le PSG a deux matches - de nouveau à Lyon, mais cette fois contre Villefranche (N1) en Coupe de France mercredi et contre Bordeaux samedi - pour montrer qu'il a retenu la leçon.



- © 2019 AFP