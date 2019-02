Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le Paris Saint-Germain a eu recours à la prolongation pour se qualifier (3-0) pour les quarts de finale de la Coupe de France aux dépens de Villefranche (3e div.

). Mais la performance parisienne ne manque pas d'inquiéter à moins d'une semaine d'affronter Manchester United en Ligue des champions.

Julian Draxler a repris victorieusement un centre d'Edinson Cavani entré à la 79e minute à la place d'Eric Choupo Moting, pour donner enfin l'avantage à son équipe à la 102e minute.

Moussa Diaby a ensuite porté le score à 2-0 après une passe de Kylian Mbappé (113), lequel a aussi offert en toute fin de prolongation le troisième but à Cavani (119).

Trois jours après sa première défaite en Ligue 1 contre Lyon dans ce même Parc OL (2-1), les Parisiens ont livré une assez pauvre performance face au club caladois, 13e de son championnat (3e div.), dont le budget culmine à 1,8 millions d'euros.

Et le fait d'avoir mis sur le banc Thiago Silva, Cavani, Mbappé ou Presnel Kimpembé n'explique pas tout. Leurs remplaçants n'ont sans doute pas marqué de points auprès du coach Thomas Tuchel.

Certes, le PSG a été dominateur mais aurait évidemment, avec un peu plus d'implication, dû mieux faire, dans un grand stade et sur une pelouse impeccable. Loin donc d'être un traquenard.

- Tuchel exclu -

Incapable de changer de rythme, Paris, toujours sans son milieu Marco Verratti, qui se remet d'une blessure à une cheville, n'a décoché son premier tir cadré qu'à la 83e minute par Cavani. Et encore, sur un coup franc bien détourné par le gardien Antoine Philippon.

Jusqu'alors, ce dernier, sans dire qu'il a passé une soirée tranquille, n'a eu que des sorties aériennes à effectuer ou dans les pieds de Choupo Moting (21). Il a aussi détourné un corner joué directement par Angel Di Maria (44).

Pour le reste, Moussa Diaby (13), Julian Draxler (40) ou un coup franc de Kylian Mbappé (78) n'ont pas trouvé le cadre.

Dans la prolongation, une reprise de la tête de Juan Bernat aurait pu faire mouche avant que Philippon ne sorte bien devant Mbappé, lequel manquait encore la cage peu après (98).

Le portier caladois est aussi intervenu pour stopper une reprise de la tête de Cavani après un corner (100).

De son côté, l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel, agacé par l'impuissance de son équipe, a mal caché sa nervosité et a même été exclu pour une contestation trop véhémente (73).

Les Caladois ont eux aussi été menaçants mais sans trouver non plus le cadre. Nicolas Burel (29), Ali M'Madi (43, 53), Celin Lemb (49) ont tenté leur chance, sans réussite.

Mais Villefranche gardera en mémoire de ne pas avoir perdu contre le PSG, champion de France, dans le temps réglementaire.



Par Sam Reeves, avec Lillian Ding à Pékin - © 2019 AFP