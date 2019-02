Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Le PSG a eu besoin d'aller en prolongation pour battre Villefranche-sur-Saône, club de National, 3-0 et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France vendredi.

Le PSG a eu besoin d'aller en prolongation pour battre Villefranche-sur-Saône, club de National, 3-0 et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France vendredi.

Pas très rassurant à moins d'une semaine d'affronter Manchester United en Ligue des champions.

Quelques jours après leur première défaite en championnat contre Lyon, déjà au Parc OL, les Parisiens ont été complètement inoffensifs jusqu'à la 102e minute et l'ouverture du score signée Julian Draxler. Moussa Diaby (113) et Edinson Cavani (119) ont fini par faire craquer le 13e de National, qui avait fait mieux que résister jusque-là.

Au coup d'envoi, Thomas Tuchel avait choisi d'aligner une équipe remaniée par rapport à celle vaincue dimanche en L1. Mais l'entraîneur allemand a dû se résoudre à faire entrer ses stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani en cours de jeu.

Toujours pas de Marco Verratti en revanche, blessé à la cheville gauche depuis le 19 janvier et qui a repris l'entraînement collectif cette semaine.

Dans l'autre match du début de soirée, Vitré (N2) a éliminé Lyon-Duchère 3-2. Les Lyonnais avaient pourtant rapidement rapidement mené 2-0 grâce à un doublé de leur attaquant Jonathan Rivas mais se sont fait rejoindre au score avant la mi-temps.

Un penalty converti par Rémi Laurent à la dernière minute a finalement donné la victoire à Vitré, qui sera le Petit Poucet des quarts de finale.

Le PSG et Vitré rejoignent en quarts Nantes, Dijon, Caen et Orléans, qui avaient obtenu leur qualification mardi.

Lille et Rennes s'affrontent en soirée, tandis que Lyon se déplace à Guingamp jeudi pour le dernier huitième de finale.



Par Sam Reeves, avec Lillian Ding à Pékin - © 2019 AFP