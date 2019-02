Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Marseille relève la tête et a enregistré sa deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en allant l'emporter 2 à 1 à Dijon, un succès lui permettant de prendre la 5e place à égalité de points (37) avec Saint-Etienne, 4e, qui se déplacera à Rennes dimanche.

Mené 1-0 après l'ouverture du score de Jordan Marié pour Dijon (18e), Mario Balotelli a égalisé en réussissant son deuxième pour l'OM (56e) et c'est Lucas Ocampos qui a marqué le but de la victoire après un petit pont sur un dégenseur dijonnais et un tir en pleine lucarne. Mardi, Marseille avait renoué avec la victoire en battant Bordeaux 1-0 au Vélodrome, à huis clos.



