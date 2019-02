La N.1 française Caroline Garcia, déjà victorieuse samedi, a qualifié les Bleues pour les demi-finales de Fed Cup en offrant le point décisif face la Belgique grâce à sa victoire contre Elise Mertens (6-2, 6-3) dimanche à Liège.

La Lyonnaise, qui n'avait plus joué avec les Bleues depuis plus de deux ans, a parfaitement célébré ses retrouvailles avec deux victoires en deux jours. La France affrontera en demi-finale de Fed Cup les 20 et 21 avril le vainqueur du match entre la République tchèque et la Roumanie.



AFP