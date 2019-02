Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La reine américaine du ski alpin Lindsey Vonn dispute dimanche la dernière course de sa carrière lors de la descente des Mondiaux d'Are (Suède) où la Slovène Ilka Stuhec remet son titre en jeu.

- La favorite: Sofia Goggia -

La championne olympique italienne a participé à seulement quatre courses cet hiver, à cause d'une fracture à la cheville gauche en début de saison. Suffisant pour se mettre en valeur: elle a terminé 2e du super-G puis de la descente de Garmisch et s'est emparée de la médaille d'argent du super-G des Mondiaux mardi.

- La tenante du titre: Ilka Stuhec -

La Slovène est de retour pour défendre son titre acquis à Saint-Moritz (Suisse) en 2017 après une saison blanche due à une blessure à un genou. Elle a gagné deux courses cette saison et réalisé le 2e temps de la descente du combiné vendredi.

- La déclaration -

"Je peux toujours gagner, ne m'enterrez pas trop vite, c'est une chance de victoire de plus."

L'Américaine Lindsey Vonn, championne du monde de descente en 2009, avant la dernière course de sa carrière.

- Le chiffre: 30 -

Cela fait 30 ans qu'une skieuse n'a pas conservé son titre mondial en descente. La dernière fois c'était la Suissesse Maria Walliser, championne en 1987 à Crans Montana (Suisse) puis en 1989 à Vail (Etats-Unis).

- La Française: Romane Miradoli -

Les Bleues réalisent des débuts de Mondiaux timides et comptent notamment sur Romane Miradoli, 5e à Cortina (Italie) cette saison, pour lancer leur quinzaine.

Dimanche 10 février: descente dames, départ à 12h30



