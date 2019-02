L'attaquant du Paris SG Edinson Cavani, sorti blessé samedi contre Bordeaux, sera "forfait" à Manchester United mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions, assurent dimanche les journaux L'Equipe et Le Parisien.

Selon le quotidien sportif, le buteur uruguayen souffre "d'une rupture musculaire en haut de la cuisse droite" et pourrait même être absent un mois, à l'aller à Old Trafford mais aussi au retour, le 6 mars au Parc des Princes, contre les Mancuniens.

"Il y a encore des examens, mais ça va être super difficile pour qu'il puisse jouer" à Manchester United dans deux jours, a reconnu dimanche matin l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel sur TF1, sans vouloir laisser beaucoup d'espoir.

"Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Edi ce matin. Il y a encore des examens aujourd'hui à notre centre d'entraînement. Le club s'exprimera un peu plus tard, mais à mon avis les nouvelles ne vont pas être très bonnes", a-t-il prévenu dans l'émission Téléfoot.

"Il y a un très petit espoir... On a toujours espoir mais les premiers examens ne sont pas bons", selon l'entraîneur allemand.

En revanche, le technicien s'est montré optimiste pour le milieu Marco Verratti qui a retrouvé le terrain contre Bordeaux après une entorse à la cheville gauche. "Verratti, il peut jouer et il va jouer", a dit Tuchel.

Le PSG se déplace mardi à Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions, sans son joueur vedette Neymar, blessé jusqu'à début avril, et très probablement sans son buteur Cavani, touché à la cuisse droite en marquant un penalty d'un tir puissant contre Bordeaux.

"Je suis inquiet parce qu'on manque de joueurs clés, a expliqué Tuchel. Pour les matches décisifs en Ligue des champions, c'est absolument nécessaire de jouer avec des joueurs clés avec beaucoup d'expérience".



AFP