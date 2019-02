Déjà privé de Neymar, le Paris SG craint désormais le forfait d'Edinson Cavani, blessé samedi, au moment d'aborder la montagne Manchester United au sommet de laquelle sera jugée sa saison. Dans quel état sera l'attaquant mardi ?

• Sans Cavani, une attaque décimée

La blessure au pied droit de Neymar, indisponible jusqu'à début avril, a jeté un froid sur le PSG. L'image de Cavani, qui est sorti samedi en championnat contre Bordeaux (1-0) en se plaignant de la jambe droite, sonne comme un avis de grand gel.

"Je ne sais pas s'il peut jouer (mardi)", a indiqué l'entraîneur Thomas Tuchel, qui a évoqué une blessure "musculaire".

Le "Matador" uruguayen devait assurer avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria l'animation offensive parisienne à Old Trafford, dans un rôle de finisseur. Cavani absent, c'est le meilleur buteur parisien de l'année 2019 (7 buts) qui disparaît, et tout son abattage comme premier défenseur dans le pressing.

Les options de remplacement sont rares. Il y a Eric-Maxim Choupo-Moting, mais le Camerounais, auteur d'un petit but en L1 et qui n'a joué que 50 minutes en Ligue des champions cette saison, déçoit à chaque apparition. Une autre solution serait de placer Julian Draxler au milieu dans une tâche offensive, en soutien de Mbappé, seul en pointe.

• Avec Verratti, le milieu retrouve des couleurs

L'autre incertitude concerne Marco Verratti. Absent des terrains pendant trois semaines en raison d'une entorse à la cheville gauche, l'Italien a effectué un retour convaincant contre Bordeaux, durant une heure.

Mais il est déjà acquis que le "Petit hibou", s'il postule pour une place de titulaire à Old Trafford, ne sera pas à 100% de ses capacités physiques, après une si longue absence.

Tuchel s'est d'ailleurs montré prudent: "Je ne sais pas si c'est possible qu'il joue encore à Old Trafford dans trois jours. Dans notre situation, c'est peut-être nécessaire d'essayer", a déclaré le coach allemand, qui veut attendre l'avis du staff médical avant de trancher.

Le scénario idéal pour le PSG serait que l'Italien soit aligné avec Marquinhos, laissé au repos samedi. Sinon, la recrue Leandro Paredes ou Dani Alves peuvent dépanner, mais présentent moins de garanties que Verratti, ou même Draxler.

• Une attitude à revoir

Pendant que Manchester United régalait à Fulham (3-0) dans la foulée de Paul Pogba, rayonnant avec un doublé, le PSG a laissé une image bien moins réjouissante. Sa seconde période contre Bordeaux, sans agressivité ni occasions, "n'a pas été bien", a convenu Tuchel.

La tête des Parisiens était peut-être ailleurs, mais leur inquiétant manque d'envie samedi a poussé Gianluigi Buffon à élever la voix: "Je n'ai pas aimé le match. Nous devons améliorer la mentalité, l'attitude, l'esprit de sacrifice pour l'équipe", a déclaré le très expérimenté gardien.

"Mardi, un match très important nous attend. Nous devrons livrer une grande prestation. Contre une telle équipe (Manchester United, ndlr), il faut être plus costaud, plus solide et avoir une attitude différente. C'est une nécessité", a-t-il ajouté. Chiche ?



AFP