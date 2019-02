La France accueillera la Roumanie en demi-finales de la Fed Cup, les 20 et 21 avril, après leurs victoires respectives en Belgique (3-1) et en République tchèque (3-2), dimanche.

Les Tchèques, tenantes du titre, ont elles été sorties dès le premier tour, après avoir cédé dimanche dans le double à l'issue d'une bataille de près de trois heures face à la Roumanie qui s'est imposé 3 à 2.

Le Belarus, vainqueur en Allemagne (4-0), affrontera l'Australie qui a battu les Américaines devant leur public 3 à 2 au terme du double.

La République tchèque, privée de sa meilleure joueuse Petra Kvitova, finaliste de l'Open d'Australie, sur décision personnelle, a mené 1-0, puis est revenue à 2-2 avant le double décisif du dimanche, finalement concédé.

Les Tchèques, couronnées à six reprises lors des huit dernières éditions, quittent donc prématurément la Fed Cup, après la victoire en double de Irina Begu et Monica Niculescu devant Barbora Krejcikova et Katerina Sinlakova 6-7 (2/7), 6-4, 6-4, après une bataille de 2 h et 53 minutes. Si les Françaises n'ont connu aucune difficulté à valider leur ticket en menant 3-0 (avant de finalement l'emporter 3-1), grâce deux revenantes, Caroline Garcia et Alizé Cornet, Tchèques et Roumaines ont pris l'avantage à tour de rôle avant le double décisif.

Portées par Simona Halep en grande forme, l'ancienne N.1 mondiale ayant donné les deux premiers points à son pays en gagnant ses deux simples, les Roumaines retrouvent le dernier carré après une première participation en 1973.

A Asheville (Caroline du Nord), les Américaines, finalistes de l'édition 2018 et privées de leurs stars, ont capitulé dans le double.

Danielle Collins et Nicole Melichar ont cédé face aux Australiennes Ashleigh Barty et Priscilla Hon 6-4, 7-5. Enfin, à Brunswick, les Bélarusses, amenées par Aryna Sabalenka, N.9 mondiale à 20 ans, ont étouffé les Allemandes 4 à 0.

GROUPE MONDIAL

1er tour:

République Tchèque - Roumanie 2-3

Belgique - France 1-3

Allemagne - Belarus 0-4

Etats-Unis - Australie 2-3

