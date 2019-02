Childish Gambino, alter ego musical du comédien Donald Glover ("Atlanta"), a remporté dimanche le prix de "l'enregistrement de l'année" récompensant la performance globale d'un titre, lors de la cérémonie des Grammy Awards pour son hymne politiquement incorrect "This Is America".

Déjà élu "chanson de l'année" un peu plus tôt, cet hybride de gospel et de rap, truffé de pamphlets contre les excès de tous bords qui secouent la société américaine, a balayé les favoris Drake ou Lady Gaga dans la course à ce prix prestigieux. C'est la première fois dans l'histoire des Grammys que ces deux prestigieuses récompenses sont accordées à un morceau de rap.

Le clip accompagnant le tube a lui aussi été primé dimanche.

Dans cette vidéo provocatrice, Childish Gambino, torse nu et dansant, dénonce le règne des armes à feu et du racisme dans le pays avec un portrait sans concession de la vie de nombreux Noirs américains, entre fusillades sanglantes et réminiscences de l'esclavage. Il avait attiré plus de 35 millions de spectateurs sur YouTube en l'espace de seulement deux jours.

Musicalement, "This Is America" est un mille-feuilles complexe plaquant des hymnes gospels sur des sonorités "trap", genre de rap venu du Sud des Etats-Unis, où certains ont voulu voir une caricature de la culture noire telle qu'elle serait perçue par l'Amérique blanche et bien-pensante.

Childish Gambino y est soutenu par des jeunes stars montantes du rap tels Young Thug, 21 Savage ou Quavo, ce qui lui a également valu la récompense de "la meilleure performance rap/chant" décernée aux collaborations entre différents artistes.

Au total, le rappeur/acteur/scénariste a été l'un des grands vainqueurs de la soirée avec quatre récompenses. Childish Gambino aurait refusé d'apparaître sur scène lors de la soirée de gala. Il n'est pas non plus venu prendre possession de ses trophées.

Né en Californie voici 35 ans, Donald Glover connaît aussi le succès sur le petit écran, notamment avec la série "Atlanta" qu'il a créée et dans laquelle il joue l'un des rôles principaux.



