Publié le Mardi 12 Février à 00H06 / Actualisé le Mardi 12 Février à 09H29

Le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée, un tag "Juden" écrit en lettres jaunes et un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi scié: des inscriptions antisémites à Paris et une dégradation dans l'Essonne suscitaient lundi l'indignation de l'exécutif et d'élus, qui ont saisi la justice.

Le visage de Simone Veil barré d'une croix gammée, un tag "Juden" écrit en lettres jaunes et un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi scié: des inscriptions antisémites à Paris et une dégradation dans l'Essonne suscitaient lundi l'indignation de l'exécutif et d'élus, qui ont saisi la justice.