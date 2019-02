Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a annoncé mercredi qu'il avait accepté la proposition du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand de siéger au Conseil constitutionnel.

"J?ai décidé, il y a plusieurs mois, de ne pas me représenter à l?élection municipale de mars 2020. Je comptais annoncer cette décision au lendemain des élections européennes fin mai prochain. Ma nomination bouleversera ce calendrier", écrit-il dans un communiqué.

"C?est avec une profonde émotion que je me prépare à quitter mes fonctions de maire et de président de la métropole de Bordeaux qui m?ont procuré tant de bonheur. Je donnerai mes raisons aux Bordelais(e)s lors d?un point de presse" jeudi, ajoute-t-il.

Depuis plus d'un an, l'ancien Premier ministre laissait planer le doute sur sa volonté de se représenter aux prochaines municipales.

Il restera comme le maire qui a transformé Bordeaux, régénérant les bords de la Garonne, installant le tramway, inaugurant la Cité du vin... pour faire de la capitale de la Nouvelle Aquitaine un grand centre touristique.



