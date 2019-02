Accusée d'avoir mis le feu aux poudres, la taxe carbone semblait avoir été sacrifiée sur l'autel des "gilets jaunes".

Deux mois plus tard, la fiscalité écologique est de retour à l'occasion du grand débat, par des ministres et des députés qui ne veulent pas renoncer à cet "outil efficace". Depuis le début de la semaine, les avocats de la taxe carbone ont retrouvé de la voix, même s'ils ont bien conscience de marcher sur des oeufs. Brune Poirson, secrétaire d'Etat à la Transition écologique, avait allumé la mèche dimanche en défendant un "outil en faveur de la transition écologique, qui a un vrai impact parce qu'il envoie un signal prix qui permet aux gens de changer leur comportement". Le lendemain, elle recevait le soutien de sa collègue Emmanuelle Wargon, l'une des deux animatrices du grand débat, et du patron de La République en marche, Stanislas Guerini, qui invitaient à en débattre. La hausse de la taxe carbone, prévue dès 2014, avait été suspendue puis annulée pour 2019, mais le gouvernement est resté flou pour 2020 et au-delà, renvoyant au grand débat.

"Aujourd'hui je ne vois pas d'hypothèse dans laquelle on peut facilement repartir avec une augmentation de cette taxe, ça, c'est clair. Mais il faut se poser la question du système fiscal qu'on veut", avait prudemment expliqué Edouard Philippe fin janvier sur France Inter. Mais les défenseurs de la taxe ont l'impression de bénéficier de nouveaux vents porteurs, alors qu'un collectif d'étudiants d'Ile-de-France appelle à faire grève et à manifester vendredi pour que "cesse l'inaction politique face au dérèglement climatique".

Une fiscalité "juste socialement"

A l'initiative du député Matthieu Orphelin (ex-LREM), un proche de Nicolas Hulot, une tribune signée par 86 députés plaide dans le Figaro de mercredi pour "une fiscalité carbone juste socialement". "Pour nous, la fiscalité carbone n'est pas un dogme, pas plus qu'un marqueur politique", assurent les signataires, parmi lesquels figurent le rapporteur du Budget Joël Giraud (LREM), la présidente de la commission du Développement durable Barbara Pompili (LREM), mais aussi Erwan Balanant (MoDem), Jean-Christophe Lagarde (UDI-Agir), Guillaume Garot (PS) ou Bertrand Pancher (Libertés et Territoires). Cinq groupes politiques sont représentés, mais pas les députés Les Républicains, LFI ou du Rassemblement national.

Mais attention! "Ce n'est pas le retour de la taxe carbone telle qu'elle a été envisagée et qui a été la goutte d'eau ou l'étincelle qui a lancé cette mobilisation des +gilets jaunes+", a averti mercredi sur Franceinfo M. Orphelin, désormais député non-inscrit, qui ne veut pas "refaire l'erreur" de 2018. La tribune serait plutôt selon lui un appel "à une réflexion globale (sur) une fiscalité écologique plus juste socialement". Cet appel a immédiatement reçu des renforts de poids, assortis toutefois de précautions. "Reprendre la hausse de la taxe carbone ? J'y suis favorable sous certaines conditions. Le Grand Débat est l'occasion d'en discuter", a réagi sur Twitter le ministre de la Transition écologique François de Rugy. "Il ne faut pas que ce soit une taxe vache à lait, il faut que ce soit une taxe comportementale. Ca suppose que les recettes de cette taxe aillent intégralement à ceux qui en ont le plus besoin", a mis en garde mercredi Brune Poirson sur le site l'Opinion. Ce retour de la taxe carbone a également déclenché une levée de boucliers d'une partie de l'opposition. "Ceux qui ont signé n'ont vraiment rien compris, le gouvernement non plus, la taxe revient par la fenêtre alors qu'elle avait été éjectée par la porte, c'est ahurissant", s'est indigné le député LR Eric Ciotti sur franceinfo. "Je souhaite qu'on dise d'abord ce qu'on veut financer et ensuite ce qu'on réduit comme impôt", a critiqué sur RFI la présidente du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault, qui a refusé pour cette raison de signer la tribune.



