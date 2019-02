Sorti de la zone rouge, le Real Madrid a retrouvé des couleurs avec Santiago Solari: l'entraîneur argentin a profondément rajeuni l'équipe merengue, qui rêve d'un quatrième sacre européen d'affilée à l'heure d'affronter l'Ajax Amsterdam mercredi en huitièmes aller de Ligue des champions (21h00/20h00 GMT).

- Isco, Marcelo: les grognards broient du noir -

Avec Solari, nommé fin octobre, le Real a trouvé un nouvel allant en se passant de plusieurs cadres repus de trophées. "L'intégration des jeunes fait partie de notre travail", a prévenu l'ancien technicien de la réserve merengue (42 ans), qui a succédé à l'éphémère Julen Lopetegui. "Cela s'impose cette saison dans un effectif aussi expérimenté, c'est délicat mais nous devons le faire."

Samedi lors du derby madrilène contre l'Atlético, l'Argentin a laissé sur le banc au coup d'envoi Marcelo et Gareth Bale. Le Gallois, piqué au vif, a réussi son entrée en jeu, marquant le troisième but, son 100e avec le Real. Quant à Isco, touché au dos, il était forfait et le sera encore mercredi à Amsterdam. Le meneur de jeu, protégé de Lopetegui, a de toute façon perdu sa place de titulaire, ce dont il s'est plaint publiquement. Solari a refusé d'entrer dans la polémique. "Ce n'est en aucune manière personnel", avait-il souligné mi-janvier.

Hasard ou non, lors des deux derniers matches avec Isco comme titulaire, le Real avait perdu. Et Marcelo, en méforme, a semblé très en difficulté défensivement lors du clasico à Barcelone en Coupe du Roi (1-1) mercredi dernier.

- Vinicius, Reguilon: carte blanche aux jeunes -

Puisque certains piliers peinent, les jeunes ont saisi leur chance: Vinicius, Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Fede Valverde, Alvaro Odriozola...

Ainsi l'épatant Brésilien Vinicius (18 ans) s'affirme-t-il comme la révélation de la saison au Real. Arrivé de Flamengo l'été dernier, l'ailier dribble, déborde, ose et se montre très complice avec Karim Benzema, meilleur buteur du Real cette saison (18 buts). "Personne n'aurait imaginé qu'en à peine six mois je serai titulaire. Je suis ravi", a savouré le joueur.

Solari, qui lui fait davantage confiance que Lopetegui, lui a offert la semaine dernière ses premières titularisations dans un clasico, puis un derby de Madrid. Et Vinicius (4 buts en 22 matches) a notamment obtenu un penalty contre l'Atlético. "Quand un gamin de bientôt 19 ans joue et se démarque de cette manière, cela surprend un peu tout le monde", a commenté Solari.

L'autre découverte merengue s'appelle Reguilon (22 ans), latéral gauche dont le sérieux défensif a contribué à stabiliser l'arrière-garde.

"C'est un exemple pour tous les joueurs du centre de formation. Reguilon démontre qu'il est possible de faire son trou dans l'effectif professionnel du Real Madrid", s'est félicité son entraîneur.

- Tous les feux au vert au Real ? -

Neuvième de Liga fin octobre, le Real est désormais deuxième à seulement six longueurs du leader Barcelone. Le club madrilène reçoit aussi son rival catalan le 27 février en demi-finale retour de Coupe du Roi. Bref, tous les feux semblent revenus au vert. Et après la conquête du Mondial des clubs en décembre, les supporters rêvent à nouveau de la C1... dont la finale est prévue à Madrid début juin!

La presse espagnole a comparé lundi le redressement du Real à celui opéré en 2016 par Zinédine Zidane. Cette embellie est notamment physique après un début de saison plombé par le Mondial-2018, selon le gardien Thibaut Courtois. "Je crois que tout le monde est au meilleur niveau, tout le monde se sent en confiance et ça se voit", fait-il valoir.

Si l'Ajax pouvait se frotter les mains en décembre à l'idée d'affronter un Real moribond, l'atmosphère est désormais tout autre: comment le club d'Amsterdam va-t-il déboulonner une "Maison blanche" qui a toujours franchi les huitièmes de C1 depuis 2011 ? "Le Real est favori vu le poids de l'histoire, au-delà de notre bonne forme du moment", a prévenu Solari.



