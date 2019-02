Longtemps au ralenti, le Real Madrid a retrouvé de l'allant au meilleur moment pour débuter la défense de sa triple couronne, mercredi à Amsterdam contre l'Ajax (21h00) en 8es de finale aller de Ligue des champions, quand Tottenham sans Harry Kane recevra Dortmund sans Marco Reus.

L'entraîneur madrilène Santiago Solari a ranimé la "Maison blanche", jusqu'à l'élever à la 2e place de la Liga, après un convaincant succès à l'Atlético samedi (3-1). Voilà que son équipe rêve désormais d'un 14e trophée en C1... Mais la performante jeunesse madrilène, incarnée par le Brésilien Vinicius, passe aux Pays-Bas un test de maturité car l'Ajax a du talent à lui opposer, avec Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ou Hakim Ziyech.

L'histoire penche du côté du Real: jamais les Espagnols n'ont été éliminés en 8es depuis 2010, quand les Ajacides n'ont plus vu les quarts depuis... 2003.

Comme l'Ajax et le Real, Dortmund a misé cette saison sur ses jeunes talents. Avec quel succès! L'ailier anglais Jadon Sancho, 8 buts cette saison à 18 ans, est devenu l'un des visages du BVB revigoré par l'entraîneur suisse Lucien Favre, premier de Bundesliga avec la meilleure attaque. Mais les Allemands rendent visite à Tottenham sans leur meilleur buteur Marco Reus, touché à une cuisse. Les Spurs déplorent eux aussi de grosses pertes sur leur ligne offensive: Harry Kane et Dele Alli sont blessés. En grande forme, Son Heung-min et Fernando Llorente ont compensé leurs absences avec brio, et permettent aux supporters du club du Nord de Londres de toujours espérer les quarts, comme en 2011, année de leur unique apparition à ce niveau. Ces 8es de finale voient en outre l'arrivée de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) qui n'était pas utilisée en Ligue des champions jusqu'ici.

Programme des 8es de finale aller de Ligue des champions à jouer:

. Mercredi

(21h00) Tottenham (ENG) - Dortmund (GER)

Ajax Amsterdam (NED) - Real Madrid (ESP)

. Mardi 19 février

(21h00) Lyon (FRA) - Barcelone (ESP)

Liverpool (ENG) - Bayern Munich (GER)

. Mercredi 20 février

(21h00) Atlético de Madrid (ESP) - Juventus Turin (ITA)

Schalke 04 (GER) - Manchester City (ENG)



AFP