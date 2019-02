Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Saint-Etienne revient à trois longueurs du podium grâce à son rebond face à Strasbourg (2-1) mercredi en match en retard de Ligue 1 pendant que Nantes renoue enfin avec la victoire qui le fuyait depuis plus d'un mois en championnat.

Saint-Etienne revient à trois longueurs du podium grâce à son rebond face à Strasbourg (2-1) mercredi en match en retard de Ligue 1 pendant que Nantes renoue enfin avec la victoire qui le fuyait depuis plus d'un mois en championnat.



Les "Verts" se sont relancés après leur déconvenue à Rennes (3-0) dimanche où ils étaient privés de leurs deux hommes forts M'Vila et Khazri, suspendus.

Avec leur retour mercredi, "Sainté" a pris les devants après seulement quatre minutes grâce à une tête de Beric sur un centre au millimètre de Kolodziejczak puis a fait le break à nouveau dans les airs par Perrin à la demi-heure de jeu.

La victoire n'a pas échappé aux Verts pas malgré la réduction de l'écart du Racing à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Les joueurs de Thierry Laurey marquent le pas après leur série de quatre victoires en championnat et enchaînent donc une deuxième défaite d'affilée après leur revers à domicile contre Angers (2-1).

Dans le bas du classement, Nantes, pourtant réduit à dix après 30 minutes, a enfoncé Caen grâce à un pénalty transformé par son capitaine Rongier.

Les Canaris, qui n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis le 8 janvier s'offrent un matelas de 8 points sur Monaco, barragiste.

Les Normands, en revanche n'en finissent pas de descendre: ils n'ont pas pris le moindre point en 2019 et ont empilé cinq défaites d'affilée.

Le président du Stade Malherbe, 19e de Ligue 1, a fixé un objectif de 5 points en trois matches à son entraîneur Fabien Mercadal avant la précédente journée. Le cap ne sera pas atteint, les Caennais ayant déjà perdu le week-end dernier contre Amiens (1-0).

Les maillots de tous les joueurs normands étaient floqués au nom d'Emiliano Sala, qui a joué pour les deux équipes. L'attaquant argentin devrait être enterré en fin de semaine dans son pays natal, près de quatre semaines après l'accident encore inexpliqué de l'avion privé qui l'emmenait de Nantes à Cardiff, le club où il venait de signer.



Par Tori Otten - © 2019 AFP