Un match nul au goût de défaite: au Roazhon Park, le Stade rennais s'est fait rejoindre à 3-3 par le Betis Séville à la dernière minute de jeu, en 16e de finale aller de la Ligue Europa, alors qu'il menait 3-1 à la pause.

Deux buts d'entrée (2e, 11e) ont d'abord donné l'illusion d'une belle soirée européenne, sous le signe de la maîtrise. Mais, comme souvent depuis le début de sa campagne européenne, Rennes est retombé dans ses travers défensifs et collectifs et peut avoir des regrets.

A 2-0, une perte de balle et un marquage inexistant ont donné l'occasion à Giovani Lo Celso, prêté par le Paris SG, de réduire la marque (32e). Le mano a mano s'est poursuivi avec un autre ancien du PSG, Hatem Ben Arfa, qui redonne de l'air aux Rennais sur penalty juste avant la mi-temps (45e+3). Mais la défense de Rennes a fini par encaisser deux autres buts (62e, 90e), qui inversent totalement la donne en prévision du match retour.

Dans les autres rencontres de ces 16e de finale, la surprise est venue du Belarus avec la chute d'Arsenal sur le terrain du Bate Borisov (1-0) et l'exclusion d'Alexandre Lacazette pour un coup de coude volontaire.

D'autres Français se sont, en revanche, mieux illustré. Dans un des chocs de la soirée, Wissam Ben Yedder, auteur du seul but de la rencontre, a donné la victoire au FC Séville sur le terrain de la Lazio Rome. Olivier Giroud a, lui, inscrit le deuxième but du succès 2-1 de Chelsea à Malmö.

A Glasgow, Valence a surpris par deux fois la défense du Celtic avant et après la mi-temps (42e, 49e). Les Ecossais devront aller chercher un exploit au Mestalla, le 21 février, s'ils veulent se qualifier en huitièmes.

Autre victoire nette de la soirée: la victoire 3-1 de Naples à Zurich. Les hommes de Carlo Ancelotti, sortis du "groupe de la mort" de la Ligue des champions par le PSG et Liverpool, imposent leur statut naturel de favoris.

Réduit à dix dès la 11e minute, le Shakhtar Donetsk, autre éliminé de C1, a concédé le match nul 2-2 face à l'une des meilleures équipes de la phase de groupe, l'Eintracht Francfort (6 victoires en 6 matches), bourreau de l'OM à l'automne.

Enfin, les Belges du Club Bruges ont battu 2-1 le RB Salzbourg, qui était invaincu cette saison en championnat et en C3.



