Quatre jours avant de recevoir le FC Barcelone en Ligue des champions, Lyon s'est logiquement imposé aux dépens de Guingamp (2-1), vendredi au Groupama stadium en match avancé de la 25e journée de Ligue 1 mais s'est fait peur inutilement sur la fin.

L'OL renoue ainsi avec la victoire après avoir perdu contre le cours du jeu à Nice dimanche (1-0) et conforte sa troisième place au classement à trois longueurs de Lille (2e) qui recevra Montpellier dimanche.

Depuis son élimination en quart de finale de la coupe de la Ligue, le 8 janvier à domicile par Strasbourg (2-1), l'OL n'a perdu qu'une fois sur ses neuf dernières rencontres pour six victoires, dont cinq de suite, et deux nuls.

Certes, face à la lanterne rouge du championnat, les Lyonnais n'ont pas livré le match de leur saison mais ils n'avaient pas besoin de faire plus face à une faible équipe de l'En-Avant qui n'a gagné que trois fois cette saison en championnat.

Il aurait seulement fallu être plus rigoureux dans les derniers instants.

Car dans le temps additionnel, les Lyonnais auraient pu perdre le bénéfice d'un succès et deux points précieux, avec une reprise de la tête de Nolan Roux heurtant la barre transversale alors que le ballon repris par Marcus Coco était contré in-extremis par Fernando Marçal (90+3). Peu avant, Anthony Lopes avait aussi sauvé son équipe devant Roux (74).

Lyon s'en est au final bien sorti, la tête sans doute déjà à mardi et au Barça. Surtout, l'OL n'a pas laissé trop d'énergie au vu de la faible intensité de la rencontre.

- Plusieurs cadres ménagés -

Martin Terrier a rapidement ouvert la marque en reprenant victorieusement un tir de Houssem Aouar repoussé par le gardien Marc-Aurèle Caillard (15).

Et si Félix Eboa Eboa a égalisé en reprenant de la tête un corner joué de la droite bêtement concédé par Anthony Lopes (22), Nabil Fekir a redonné l'avantage à l'OL d'un tir enveloppé du gauche (35). Fekir sera toutefois suspendu mardi contre Barcelone.

Outre ces deux buts, l'OL a eu plusieurs occasions d'aggraver la marque.

Caillard s'est interposé sur des tentatives de Fekir (27), de Léo Dubois (34), sur une reprise de la tête de Moussa Dembélé après un coup franc (65) ou encore sur un tir lointain passant de peu à côté de Memphis qui n'a plus marqué depuis le 10 novembre et son doublé contre Guingamp (4-2).

Pour cette rencontre, l'entraîneur Bruno Genesio a choisi de ménager plusieurs cadres de son équipe comme Memphis Depay qui n'a joué qu'un quart d'heure, Tanguy Ndombélé ou Ferland Mendy, lequel est entré à l'heure de jeu pour remplacer Jason Denayer.

Tous ces joueurs devraient être alignés au coup d'envoi contre le Barça.

Résultats de la 25e journée du Championnat de France de football:

vendredi

Nîmes - Dijon 2 - 0

Lyon - Guingamp 2 - 1

samedi (en GMT)

(16h00) Marseille - Amiens

(19h00) Angers - Nice

Monaco - Nantes

dimanche

(14h00) Bordeaux - Toulouse

Caen - Strasbourg

Lille - Montpellier

(16h00) Reims - Rennes

(20h00) Saint-Etienne - Paris SG



