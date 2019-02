Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Lyon a renoué avec la victoire en battant 2-1 Guingamp, vendredi, en ouverture de la 25e journée du Championnat de France, avant son 8e de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone, mardi.

Lyon a renoué avec la victoire en battant 2-1 Guingamp, vendredi, en ouverture de la 25e journée du Championnat de France, avant son 8e de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone, mardi.



Battu à Nice (1-0) lors de la précédente journée, Lyon a fait la décision grâce à des buts de Terrier (15e) et Fekir (35e), Eboa Eboa ayant marqué pour Guingamp (21e).

L'OL reste 3e mais n'a plus que trois points de retard sur Lille, 2e, qui accueillera Montpellier dimanche.

Quant au Paris SG, tenant du titre et tranquille leader avec dix points d'avance sur Lille, il se déplacera à Saint-Etienne dimanche en clôture de la 25e journée.



- © 2019 AFP