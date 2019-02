Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Avec deux médailles dont un titre chacune, l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Slovaque Petra Vlhova se disputent samedi sur le slalom d'Are (Suède) le titre de reine des Mondiaux de ski.

- La favorite et la tenante: Mikaela Shiffrin -

L'Américaine a été dominée sur le géant (3e derrière Vlhova et l'Allemande Viktoria Rebensburg), mais reste LA référence en slalom: elle est triple championne du monde en titre et a gagné 8 des 9 derniers slaloms de Coupe du monde.

Elle n'est par contre pas imbattable en fin de championnats: elle avait manqué le podium olympique à Pyeongchang (4e), une course remportée par la Suédoise Frida Hansdotter qui portera tous les espoirs du pays hôte, toujours fanny jusque là.

- Le chiffre: 4 -

Si Shiffrin remporte une 4e victoire en slalom, elle deviendrait la skieuse la plus titrée de la discipline, hommes et femmes confondus, à égalité avec l'Allemande Christl Cranz.

- La décla -

"Ca va être une longue rivalité, mais j'en suis très contente car avec +Miki+ (Shiffrin) les écarts sont souvent très serrés (...) on se bat tout le temps sur la piste. C'est bon pour notre sport"

La Slovaque Petra Vlhova, championne du monde de géant et vice-championne du monde de combiné.

Samedi 16 février: slalom dames, 1re manche à 10h00 GMT, 2e manche à 13h30 GMT



