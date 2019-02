"Pour l'instant, on a encore des incertitudes concernant Jason Denayer et Tanguy Ndombélé", a annoncé lundi l'entraîneur de Lyon Bruno Genesio, à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone mardi (21h00).

"Dans ma tête, l'équipe de départ est claire pour moi. Ce seront les réponses médicales qui pourront me faire changer (l'équipe que j'ai en tête) si je suis amené à remplacer un ou deux joueurs qui seront incertains", a déclaré l'entraîneur lyonnais, lors de la conférence de presse de veille de match.

Denayer, qui s'est imposé au fil des semaines comme le pilier de la défense de l'OL, a été touché aux adducteurs contre Guingamp (2-1) vendredi dernier, tandis que Ndombélé, ménagé vendredi contre le club breton, souffre de son côté de douleurs à la cheville gauche.

En cas de forfait de Denayer, un changement tactique est-il possible avec notamment la mise en place d'une défense à trois pour faire face à l'attaque du Barça ?

"C'est notre métier de réfléchir à toutes les options possibles. Cela en est une", a admis Genesio. "On sait qu'ils ont été en difficulté plusieurs fois face à ce genre de système. C'est une option à laquelle on réfléchit, on a réfléchi. Vous aurez la réponse mardi", a ajouté l'entraîneur lyonnais.

L'OL, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition européenne depuis sept ans, devra surtout faire face à l'équipe de Lionel Messi sans son maître à jouer Nabil Fekir, suspendu pour la rencontre.

Une absence préjudiciable ? "Nabil va beaucoup nous manquer. C'est notre joueur-phare depuis plusieurs saisons. On a pas mal de grands joueurs dans l'équipe avec assez d'expérience pour prendre le relais. On sait qu'on a un effectif en quantité et en qualité surtout", a prévenu le milieu Houssem Aouar, pressenti pour le remplacer au coeur du jeu.

"Nabil est notre capitaine, notre leader technique. On sait que c'est un joueur capable d'être décisif, qui est dans ce genre de match très souvent performant. Mais une équipe c'est aussi ça. Il faut être capable de subvenir à ces absences, à ces coups durs dans une saison. Il y a aussi beaucoup de joueurs capables de prendre le relais", a renchéri Genesio.

AFP