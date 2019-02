Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Un homme a blessé mardi après-midi par arme blanche deux passants sur la Canebière à Marseille, avant d'être lui-même blessé par la police par arme à feu, a-t-on appris auprès des marins-pompiers et de la police.

Un homme a blessé mardi après-midi par arme blanche deux passants sur la Canebière à Marseille, avant d'être lui-même blessé par la police par arme à feu, a-t-on appris auprès des marins-pompiers et de la police.



Une troisième personne a été blessée au niveau des jambes par des éclats de balles, a précisé une autre source policière.

Le pronostic vital des deux passants blessés par arme blanche n'est pas engagé, selon la police. A l'arrivée des policiers, l'agresseur a sorti une arme et les policiers ont alors riposté. Le pronostic vital de l'agresseur qui a été "neutralisé", est engagé, selon la même source.

L'agression s'est produite vers 16h45, à l'intersection entre la Canebière, principale artère du centre-ville, et la rue de Rome, extrêmement fréquentées à cette heure ensoleillée durant cette période de vacances.

D'importantes forces de pompiers et de police ainsi que le procureur de la République et le maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin, se sont rendus sur place.



Par Anna MALPAS - © 2019 AFP