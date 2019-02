Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le défenseur Jason Denayer, incertain en raison de douleurs à l'adducteur, et l'attaquant Martin Terrier, habituellement remplaçant, seront titulaires avec Lyon pour jouer le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone mardi (21h00), selon la composition d'équipe annoncée par le club lyonnais.

Un soulagement et une surprise : l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio peut compter sur la présence de Denayer, pilier de la défense qui était incertain en raison d'une blessure aux adducteurs contractée vendredi.

Il a misé ensuite sur Martin Terrier pour occuper le couloir gauche de l'attaque, orpheline de son capitaine Nabil Fekir, suspendu pour cette rencontre. Au détriment de Maxwel Cornet, le héros du succès de prestige contre Manchester City (2-1) en phase de groupes.

Au milieu Tanguy Ndombélé, en délicatesse avec sa cheville, sera également bien présent aux côtés de Houssem Aouar.

Du côté du Barça, la star Lionel Messi sera accompagné en attaque par son compère Luis Suarez et le Français Ousmane Dembélé.

Clément Lenglet est associé en défense centrale à Gérard Piqué, préféré à Samuel Umtiti, l'ex-Lyonnais, remis depuis peu d'un problème chronique à un genou et qui sera sur le banc.

Pour son retour dans le Top 16 européen après sept ans d'absence, Lyon rêve d'accrocher un nouveau cador à son prestigieux tableau de chasse, et prendre une option pour une qualification en quarts de finale de C1.

Les équipes :

Lyon: A. Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, F. Mendy - Ndombélé, Aouar - B. Traoré, Memphis, Terrier - M. Dembélé

Entraîneur: Bruno Genesio

FC Barcelone: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Sergi Roberto - Messi, Suárez, O. Dembelé

Entraîneur: Ernesto Valverde

Arbitre: Cuneyt Çakir (TUR)



Par Anna MALPAS - © 2019 AFP