Des inscriptions antisémites ont été découvertes jeudi matin sur des façades d'immeubles et du mobilier urbain dans le XIVe arrondissement de Paris, a constaté un journaliste de l'AFP, au lendemain d'annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre la "haine" antijuifs.

Selon l'adjoint à la sécurité de la mairie du XIVe, Cédric Grunenwald, contacté par l'AFP, "autour d'une dizaine" de tags antisémites ont été comptabilisés "dans plusieurs rues du quartier Plaisance", dans le sud de la capitale. "Nous avons saisi le parquet et alerté le commissariat du XIVe, chargé du travail d'enquête pour retrouver le ou les auteurs", a-t-il précisé. La mairie a été alertée jeudi matin par des riverains.

"Sale juif", "dehors" et une croix gammée à l'envers ont été inscrits au marqueur sur la porte en bois d'un immeuble de la rue d'Alésia, a observé le journaliste de l'AFP, confirmant le signalement fait sur Twitter par le politologue Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps républicain.

Selon le gérant d'une brasserie voisine qui ne souhaite pas donner son nom, ces inscriptions "n'étaient pas là hier soir (mercredi soir, ndlr)". Des policiers "étaient là ce matin" et ils l'ont interrogé lui, ainsi que des habitants de l'immeuble, a-t-il ajouté.

Dans la matinée, le journaliste de l'AFP a vu l'employé d'un magasin voisin effacer ces inscriptions à l'aide d'un chiffon imbibé de parfum.

A une cinquantaine de mètres de là, sur la façade de sanisettes était écrit, également au marqueur, "Sale juif mort", tandis qu'à proximité, sur le banc d'un abribus était inscrit "Sale juif" avec une croix gammée tracée à l'envers.

Et sur la façade d'un immeuble, un tag "sale juif" a été écrit à côté de la plaque professionnelle d'un médecin.

Ces dernières semaines, plusieurs inscriptions antisémites ont été découvertes à Paris dont des portraits de Simone Veil barrés d'une croix gammée ou le mot "juden" (juif en allemand) tagué en lettres jaunes sur la vitrine d'un restaurant.

Le président de la République a annoncé mercredi soir lors du dîner annuel du Conseil représentatif des organisations juives de France (Crif) de "nouvelles lignes rouges" pour lutter contre la "haine" antijuifs sur internet ou dans les écoles publiques.

Le président a notamment annoncé le dépôt en mai d'une proposition de loi pour freiner les propos racistes et antisémites sur le net et "renforcer la pression sur les opérateurs".



