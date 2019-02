Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le deux principaux adversaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont annoncé jeudi avoir créé une alliance dans le but de le vaincre lors des élections législatives anticipées du 9 avril. Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, et le centriste Yaïr Lapid ont indiqué dans des communiqués qu'ils formaient une liste commune et qu'ils assureraient ensemble une fonction de Premier ministre tournante en cas de victoire.

