Le pape François a réclamé jeudi des "mesures concrètes" à l'ouverture d'un sommet inédit au Vatican sur les agressions sexuelles dans l'Eglise catholique. "Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces", a déclaré le pape argentin devant les présidents de 114 conférences épiscopales, des chefs des Eglises orientales et dirigeants de congrégations de religieux, ainsi que de hauts prélats du Vatican, convoqués à Rome jusqu'à dimanche.

