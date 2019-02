Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Le groupe Altifort a reconnu jeudi ne pas avoir obtenu "les financements externes" nécessaires à la reprise de l'aciérie d'Ascoval à Saint-Saulve (Nord), affirmant rechercher "toutes les solutions alternatives" d'ici l'audience, le 27 février, du Tribunal de grande instance de Strasbourg.

"Altifort a demandé en début de semaine par écrit la résolution du plan de cession d'Ascoval", validé en décembre par la justice, "et ce afin de protéger les salariés d'Ascoval et du groupe", a indiqué Altifort dans un communiqué à l'AFP.

"En effet, à ce jour, les financements externes n'ont pas pu être mis en place tels que prévus" lors de la validation du plan de cession par le TGI de Strasbourg le 19 décembre dernier, ajoute le groupe dirigé par Bart Gruyaert.

"Le projet de résolution sera examiné le 27 février", souligne Altifort en précisant que d'ici là, "toutes les solutions alternatives seront explorées en liaison avec les pouvoirs publics".

L'entreprise Altifort ne dispose pas des fonds nécessaires et "a trompé tout le monde", a affirmé jeudi Bercy à l'AFP.

"Altifort nous a confirmé qu'il ne pourrait verser aucun des fonds sur lesquels il s'était engagé, ni les dix millions de fonds propres, ni les 25 millions de levée de fonds", a précisé une source au cabinet du ministre de l'Economie Bruno Le Maire.



