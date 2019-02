Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Les négociations entre la Chine et les Etats-Unis sont prolongées jusqu'à dimanche à Washington, a annoncé le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin tandis que Donald Trump affirmait qu'il y avait de "très bonnes chances" de parvenir à un accord commercial.

Le président américain a aussi annoncé "une rencontre très bientôt", avec son homologue chinois le président Xi Jinping pour négocier les points les plus délicats du différend commercial entre les deux pays, "probablement en mars à Mar-a-Lago", sa résidence de Floride.

Devant des journalistes dans le Bureau ovale, M. Trump a évoqué "de très bonnes discussions avec la Chine". Il a aussi affirmé qu'un accord avait été conclu "sur la monnaie" sans donner d'autre détail.

Le président américain a aussi admis considérer une extension de la date butoir du 1er mars au-delà de laquelle les Etats-Unis menaçaient de faire passer les droits de douane supplémentaires de 10% à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

Les Américains réclament la réduction du déficit commercial avec la Chine, mais aussi des changements "structurels" comme l'arrêt du transfert imposé de technologies, le respect des droits de propriété intellectuelle, la fin du piratage informatique et la levée de barrières non tarifaires.



