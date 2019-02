Tous les passagers d'un avion de la compagnie Biman Bangladesh sont en sécurité et ont pu être évacués dimanche après une tentative de détournement de l'appareil, a annoncé à l'AFP le chef de l'aviation civile, le vice-maréchal Nayeem Hasan.

"Nous avons réussi à sauver tout le monde", a déclaré l'Air Vice Marshall Mofid, après l'irruption des forces de sécurité à l'intérieur de l'appareil, qui ont arrêté un jeune homme de 25 ans. L'avion, avec plus de 150 passagers à bord, avait quitté Dacca à destination de Dubai et a pu atterrir à Chittagong dans le sud-est du pays où les passagers ont été évacués.

Mofid a indiqué à la presse que le pirate de l'air affirmait disposer d'un pistolet et qu'il était actuellement interrogé. Le vice-maréchal Nayeem Hasan avait déclaré un peu plus tôt dans la journée que l'homme assurait être en possession d'une bombe. "A en juger d'après les discussions et le dialogue que nous avons avec lui, il paraît dérangé psychologiquement", a ajouté Nayeem Hasan après l'arrestation du suspect. Des forces d'élite de la police, ainsi que de l'Armée et de la Marine ont établi un cordon autour de l'appareil après son atterrissage.



