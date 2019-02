Coincés entre Russie et Union européenne, divisés sur l'orientation que doit prendre leur pays, les Moldaves se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs députés, sous l'oeil attentif du Kremlin.

L'un des pays les plus pauvres d'Europe avec l'Ukraine, la Moldavie est secouée depuis son indépendance de l'URSS en 1991 par des crises politiques à répétition, tout en devant gérer un conflit gelé en Transnistrie, territoire séparatiste prorusse qui échappe à son contrôle. Dimanche, les Moldaves élisent pour un mandat de quatre ans les 101 députés de leur Parlement monocaméral. Pour la première fois, le mode de scrutin est mixte, alliant proportionnelle et scrutins locaux. Les bureaux de vote doivent ouvrir à 07H00 locales (05H00 GMT) et fermeront à 21H00, les résultats n'étant pas attendus avant lundi matin.

En tête des sondages, le Parti socialiste du président Igor Dodon, qui milite pour un rapprochement avec la Russie et une entrée dans son Union économique eurasiatique plutôt qu'au sein de l'Union européenne, pourrait remporter jusqu'à 50% des suffrages. Deuxième, l'alliance ACUM rassemble deux partis favorables à l'entrée dans l'Union européenne et dans l'Otan. Elle dénonce "l'accaparement" des postes à responsabilité dans la politique, la justice et les forces de l'ordre par le Parti démocrate au pouvoir, dirigé par l'oligarque Vlad Plahotniuc. Le Parti démocrate en question, actuellement majoritaire au gouvernement et au Parlement mais seulement troisième dans les sondages, prône lui une restauration des relations avec Bruxelles, dégradées depuis 2018, tout en évitant de froisser Moscou. Si aucune de ces formations n'obtient la majorité pour former seule un gouvernement, le cas le plus probable, les analystes craignent une nouvelle période d'instabilité.

Russie ou UE?

Alimentant le climat tendu dans les derniers jours de campagne, la police russe a impliqué vendredi Vlad Plahotniuc dans un circuit de blanchiment d'argent passé par la Russie qui aurait fonctionné en 2013 et 2014. Son parti a dénoncé une "ingérence grossière" de Moscou dans le scrutin.

Petite ex-république soviétique de 3,5 millions d'habitants coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie se déchire depuis de nombreuses années entre partisans d'un rapprochement avec l'UE et ceux d'une alliance avec Moscou. Elu en novembre 2016, le président Igor Dodon est considéré comme un allié de Vladimir Poutine, à qui il a multiplié les visites.

Entravé dans ses projets par le Parlement et le gouvernement, M. Dodon a toutefois adouci son discours et ne milite plus pour le rejet de l'accord d'association signé entre la Moldavie et l'UE en 2014. Il souhaite désormais que son pays puisse "faire du commerce avec la Russie comme avec l'UE". Cet accord d'association a permis l'ouverture graduelle du marché européen aux produits moldaves, mais a suscité la colère de Moscou qui avait aussitôt imposé un embargo sur les fruits et la viande moldaves. Cet embargo a opportunément été suspendu quelques semaines avant le vote à l'issue d'une nouvelle visite de M. Dodon à Moscou. Le commerce est le principal levier de pression dont dispose la Russie, où se trouvent par ailleurs un demi-million de travailleurs moldaves. Recevant fin janvier Igor Dodon, Vladimir Poutine a souligné que la Russie ne serait "pas indifférente" aux résultats des législatives.



