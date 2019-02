Manchester City a conservé la Coupe de la Ligue, devant une vaillante équipe de Chelsea, 4 tirs au but à 3 (0-0 a.p.), dimanche à Wembley, lors d'une finale marquée par la fureur de Maurizio Sarri après le refus de sortir de son gardien Kepa Arrizabalaga.

Ce premier trophée de la saison ouvre une perspective alléchante aux "Citizens": après leur doublé Coupe de la Ligue-Championnat la saison passée, ils sont toujours en course pour un quadruplé cette saison. Pour Chelsea, c'est plus compliqué. Contesté, Maurizio Sarri se devait de l'emporter dimanche pour conserver son poste. Si l'Italien n'est pas reparti avec le trophée, son équipe a toutefois montré de bonnes choses en seconde période. En tout cas, bien meilleure que lors du naufrage sur la pelouse de Manchester City il y a deux semaines en championnat (6-0).

La défaite lui laissera sans doute un goût amer après la scène surréaliste de la fin de la prolongation. Sergio Agüero venait de tenter une dernière frappe, bien arrêtée par Kepa Arrizabalaga. Mais le gardien semble se blesser légèrement. Sarri a alors voulu faire rentrer son remplaçant Willy Caballero, un changement annoncé par le quatrième officiel... Mais, de retour sur ses pieds, Kepa refuse pendant plusieurs minutes de sortir devant un Wembley interloqué !

L'Italien, fou de colère, insiste, déchire sa veste, fait mine de quitter le stade, sans que le portier espagnol ne bouge d'un pouce... Est-ce le signe que Sarri a perdu son vestiaire? Ou simplement, que le gardien se sentait capable d'être décisif durant la séance de tirs au but à venir?

Las, le portier espagnol a bien détourné la tentative de Leroy Sané, mais, en face, Ederson a capté la frappe de Jorginho et a bénéficié du tir sur le poteau de David Luiz.

Après le match Kepa Arrizabalaga a déclaré sur son compte twitter "je crois que tout a été mal compris dans le feu des derniers instants d'un match pour le titre. L'entraîneur pensait que je n'étais pas en mesure de jouer, et mon intention était de lui dire que j'étais en bonne condition physique. Les médecins qui m'avaient traité allaient arriver au banc pour délivrer ce message". Il a affirmé avoir "beaucoup de respect pour l'entraîneur et son autorité".

Une fin de match théâtrale, bien plus intéressante que les 120 premières minutes de la finale. Sans être brillant, Manchester City a dominé la première heure de jeu, conservant le ballon et occupant la moitié de terrain d'un Chelsea pas inspiré du tout. Mais Agüero n'est resté qu'une menace diffuse, l'attaquant argentin ne parvenant jamais vraiment à se défaire du marquage d'Antonio Rüdiger et David Luiz.

En seconde période, les "Blues" ont pris de plus en plus confiance, jusqu'à dominer la fin de match. Ils ont même cru pouvoir marquer sur une longue ouverture de Willian et un débordement d'Eden Hazard, mais N'Golo Kanté a mis au-dessus (66). Le Belge a une nouvelle fois apporté le danger sur un joli raid solitaire mais Pedro a fini par gâcher(76).

Les dix dernières minutes, après les entrées des jeunes Hudson Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek, ont ensuite été complètement à l'avantage des Londoniens, bien plus en forme.

A n'avoir rien fait pendant au moins soixante minutes, les "Blues" étaient frais. Ils n'en ont toutefois pas profité pendant la prolongation... laissant la finale se diriger vers d'ultimes instants épiques, à la limite du surnaturel.



AFP