Le Brésilien Ricardo, nommé en remplacement de Gustavo Poyet le 5 septembre, a été démis mardi après-midi de ses fonctions de manager général des Girondins de Bordeaux, a annoncé le club sur son site internet.

"Constatant les résultats décevants de l'équipe professionnelle, les dirigeants du FC Girondins de Bordeaux, en accord avec Ricardo Raymundo Gomes, ont décidé de mettre fin à ses fonctions de manager général du club", a indiqué le club.

"Je peux confirmer que Ricardo n'est plus l'entraîneur de Bordeaux, nous avons mis fin à ses fonctions, avait auparavant déclaré Joe DaGrosa sur RMC Sport, confirmant des informations de Sud Ouest et de L'Equipe. "Les performances sur le terrain étaient en-dessous de ses attentes et des nôtres".

"Ca a été une saison compliquée pour lui. Nous avons estimé que l'équipe avait besoin d'une nouvelle inspiration et qu'il était temps pour un changement", avait-il ajouté.

Ricardo paie donc les mauvaises performances de l'équipe girondine, actuellement 13e de la Ligue 1 après une défaite à Nantes (1-0).

Selon une source proche du club, Joe DaGrosa, qui avait tweeté son mécontentement des résultats fin janvier, "avait donné trois matches" à Ricardo pour redresser les résultats du club girondin, également éliminé de la Ligue Europa et des deux coupes nationales.

Ricardo, 54 ans, qui avait déjà entraîné les Bordelais entre 2005 et 2007, était revenu début septembre. Faute de diplômes nécessaires, il avait été nommé au poste de manager tandis qu'Eric Bédouet avait officiellement le titre d'entraîneur pendant les matches.

Eric Bédouet devrait assurer l'intérim avant la possible nomination d'un nouvel entraîneur.

"Nous allons faire un changement de coach avant la fin de la saison. Nous avons identifié quelqu'un. Tant que les négociations ne sont pas conclues, nous ne ferons pas d'annonce", a affirmé Joe DaGrosa, à la tête du fonds General American Capital Partners, propriétaire du club depuis début novembre.

Avant Ricardo, sept autres coachs ont été démis de leurs fonctions cette saison en L1, à commencer par son prédécesseur Gustavo Poyet début septembre.

A Nantes, Miguel Cardoso a cédé son poste à Vahid Halilhodzic le 2 octobre, Sabri Lamouchi a été remplacé par Julien Stéphan début décembre, Antoine Kombouaré a lui laissé son poste à Jocelyn Gourvennec à Guingamp le 8 novembre avant de rebondir à Dijon en remplacement d'Olivier Dall'Oglio début janvier. Enfin, comme Bordeaux, Monaco a connu un double changement d'entraîneurs: Leonardo Jardim a quitté le club en octobre au profit de Thierry Henry, avant de retrouver son poste fin janvier.

A Caen, l'entraîneur Fabien Mercadal a lui reçu le renfort de Rolland Courbis, nommé le 21 février dans un rôle de conseiller/mentor.

Né à Rio de Janeiro, Ricardo, ancien défenseur de Fluminense, du PSG et de Benfica a également une très longue carrière d'entraîneur, notamment à Paris, Bordeaux, Monaco ou encore au Brésil avant de connaître de graves problèmes de santé en 2010.

Le prochain match des Girondins de Bordeaux face à Montpellier, initialement programmé vendredi, a été décalé au mardi 5 mars.



