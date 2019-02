Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Une statue d'Emmanuel Macron déboulonnée par des "Gilets jaunes" : le carnaval de Cologne, le plus important d'Allemagne, ne déroge pas à sa tradition consistant à épingler des responsables politiques.

Sur un des chars géants présentés mardi, deux jours avant le début de cet événement, une statue de plusieurs mètres de haut à l'effigie du président français bascule en arrière sous l'action de personnages portant des gilets jaunes. On peut aussi y voir, sur une fresque, une foule de protestataires de cette mouvance et une guillotine.

Angela Merkel sera quant à elle caricaturée sur une char en toile autodestructible de l'artiste Bansky. La chancelière a ces derniers mois renoncé à diriger le parti conservateur CDU et annoncé qu'elle n'irait pas au-delà de son mandat actuel, qui finira au plus tard en 2021.

Une statue de Donald Trump jouant au golf avec des balles sur lesquelles sont écrits "Otan", "Iran" ou "Accord sur le climat" trône sur un autre de ces véhicules.



