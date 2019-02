Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Paris et en proche banlieue mercredi, en raison d'un pic de pollution aux particules fines attendu, a annoncé mardi la préfecture de police de Paris.

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires à Paris, a précisé la préfecture dans un communiqué. Entre 5H30 et minuit, seuls les véhicules de classe 0 à 3 pourront se déplacer dans cette zone.



Par Ana FERNANDEZ