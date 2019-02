Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ailier gallois Gareth Bale, sevré de temps de jeu au Real Madrid, a encore été laissé sur le banc mercredi au coup d'envoi de la demi-finale retour de Coupe du Roi contre Barcelone, qui a aligné pour sa part l'attaquant français Ousmane Dembélé.

Bale n'avait pas caché son mécontentement dimanche dernier en refusant de célébrer son but après être entré en jeu contre Levante (2-1) en Liga. Mais cette bouderie n'a pas fait fléchir son entraîneur Santiago Solari, qui lui a de nouveau préféré le jeune Vinicius (18 ans).

L'ailier brésilien a été associé au Français Karim Benzema et à l'Espagnol Lucas Vazquez au sein du trio d'attaque merengue au stade Santiago-Bernabeu.

En défense, le vice-capitaine Marcelo a lui aussi été laissé sur le banc au coup d'envoi du match, au profit du jeune Sergio Reguilon.

Côté barcelonais, Dembélé a été titularisé au sein d'un trio offensif très ambitieux aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, symbole de l'impérieuse nécessité blaugrana de marquer au moins un but pour espérer se qualifier.

Parmi les autres choix de l'entraîneur Ernesto Valverde, il faut aussi citer le retour en charnière centrale du Français Clément Lenglet, aux dépens de Samuel Umtiti, qui reprend tout juste la compétition.

Enfin, dans l'entrejeu, Sergi Roberto a été préféré à Arturo Vidal, sans doute pour sa capacité à être davantage fidèle au jeu de passes barcelonais.

Les équipes:

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Casemiro, Kroos, Modric - Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.

Entraîneur: Santiago Solari (ARG)

FC Barcelone: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Sergi Roberto - Messi, Suarez, Dembélé.

Entraîneur: Ernesto Valverde (ESP)



