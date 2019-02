Le N.2 mondial Rafael Nadal a été éliminé dès le 2e tour du tournoi d'Acapulco par l'Australien Nick Kyrgios 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (8/6), mercredi. Nadal s'est pourtant offert trois balles de match face au 72e joueur mondial, qui a fait appel deux fois au soigneur durant la partie, la première à la fin du premier set, la seconde avant le début du troisième pour se faire masser le bas du dos.

Mais Kyrgios est revenu à sa hauteur dans le jeu décisif de la troisième manche en remportant trois points consécutifs et a pris l'avantage sur une double-faute de l'Espagnol, visiblement agacé par le comportement de son adversaire.

L'Australien a, lui, concrétisé après trois heures de jeu sa première balle de match après un coup droit trop long de Nadal, et égalise à 3 victoires partout dans ses face-à-face avec le Majorquin.

"Il a fait son show, il a un énorme talent et aujourd'hui, il a bien joué et il a gagné", a déclaré l'Espagnol, qui a regretté n'avoir pas su saisir ses occasions dans un match qu'il qualifie de "bizarre". "Sur dix matches comme celui-ci, je gagne huit fois", a-t-il déploré. Mais s'il apprécie le talent du joueur Kyrgios, Nadal affectionne moins son attitude. "Je ne pense pas que ça soit à un méchant, mais il manque un peu de respect envers le public, son adversaire, et envers lui-même", a-t-il estimé.

"C'est un magnifique champion, et je suis content d'avoir gagné", a glissé Kyrgios, qui sera opposé en quarts de finale Stan Wawrinka (42e mondial), vainqueur plus tôt de l'Américain Steve Johnson (N.36) 7-6 (7/5), 6-4.

Opéré d'un genou durant l'été 2017, ce qui lui avait coûté six mois d'absence, le Suisse semble retrouver ses meilleures sensations après une année 2018 en demi-teinte: le triple vainqueur en Grand Chelem a été finaliste mi-février à Rotterdam.

Nadal faisait à Acapulco son retour sur le circuit ATP, un mois après sa défaite en finale de l'Open d'Australie face à son grand rival serbe Novak Djokovic.

L'Espagnol a concédé face à Kyrgios seulement sa deuxième défaite dans le tournoi mexicain en quatre participations. Il y avait remporté le titre en 2005 et en 2013, alors sur terre battue, et atteint la finale en 2017.



