L'Australien Nick Kyrgios a dû surmonter une chute, des crampes, les huées du public et le Suisse Stan Wawrinka pour se qualifier en trois manches pour les demi-finales du tournoi ATP d'Acapulco, tout le contraire de l'Allemand Alexander Zverev, facile tombeur d'Alex de Minaur 6-4, 6-4.

Rien n'est jamais facile avec Kyrgios: au lendemain d'un succès compliqué devant l'Espagnol Rafael Nadal 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (8/6), le 72e joueur mondial a dû batailler deux heures et demie pour s'offrir l'ex-vainqueur de Roland-Garros 7-5, 6-7 (3/7), 6-4. Le "bad boy" australien a lourdement chuté dès le premier set, se blessant à un doigt, avant que des crampes ne viennent le gêner en plein match... Il a même été hué à plusieurs reprises par les spectateurs.

"Je suis extrêmement fatigué", a admis Kyrgios après le match. "J'ai fait preuve d'une grande résilience pour sortir et battre un joueur comme Stan dans des conditions difficiles. Je savais que j'allais être l'outsider et que la foule serait de son côté mais j'ai bien servi." En demi-finale, il affrontera l'Américain John Isner (N.9), qui a éliminé l'Australien John Millman 7-6 (7/2), 6-7 (4-7), 7-6 (7/4).

Ca a été plus facile, en revanche, pour Zverev. L'Allemand, N.3 mondial, a avalé un autre "Aussie", Alex de Minaur (N.26), en moins d'une heure et en deux set 6-4, 6-4. A 21 ans, le natif de Hambourg retrouvera dans le dernier carré le Britannique Cameron Norrie, 64e au classement ATP et vainqueur de l'Américain MacKenzie McDonald 6-3, 6-2.



AFP