Roger Federer n'est plus qu'à un match du 100e titre de sa carrière et Stefanos Tsitsipas l'attend en finale à Dubaï, samedi, tandis que Gaël Monfils a été éliminé en demi-finale par le Grec, vendredi.

Roger Federer, N.7 mondial à l'âge de 37 ans, n'a laissé que quatre jeux à Borna Coric (N.13), sèchement battu 6-2, 6-2.

Un peu plus tôt, Tsitsipas a mis fin au bon parcours de Monfils, qui disputait sa 3e demi-finale de l'année, à l'issue d'un match très disputé et conclu au tie-break après près de 3 heures de jeu, 4-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4).

La Français, déjà assuré d'intégrer le top 20 à l'issue de la semaine, avait l'occasion de se qualifier pour sa deuxième finale d'un tournoi ATP 500 en deux semaines après sa victoire à Rotterdam. Mais le Grec, demi-finaliste à l'Open d'Australie, que Monfils avait battu en quarts de finale à Sofia au début du mois de février, a parfaitement su gérer cette revanche.

Après avoir perdu le premier set, Tsitsipas, mené 3-1 dans la deuxième manche, s'est accroché jusqu'au bout pour remporter le 2e set au tie-break (7-4). Un jeu décisif que le Français, avec huit victoires de rang au compteur, aurait sans doute pu prolonger s'il avait challengé une balle du Grec largement dehors, lui offrant du coup une balle de set. Une occasion qu'il n'a pas laissée passer.

Le 3e set est resté indécis jusqu'au bout, les deux joueurs, assez en vue en ce début de saison, prolongeant le suspense jusqu'au tie-break. Plus agressif, un peu plus juste sur certains points, Tsitsipas a finalement fini par faire céder Monfils (7/4).

Avec cette victoire, le Grec de 20 ans, est assuré d'intégrer le top 10 dès lundi.

