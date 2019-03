Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Merci Kylian Mbappé: le PSG, dominateur mais maladroit, a arraché in extremis la victoire à Caen (2-1) grâce à un doublé de sa star française, samedi lors de la 27e journée de Ligue 1, quatre jours avant son 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United.

Petit avertissement. Le club parisien est tombé sur une équipe caennaise décomplexée, qui a même cru pouvoir créer l'exploit en l'espace de trois minutes dans son opération maintien. Mais après l'ouverture du score de Casimir Ninga (56e), Kylian Mbappé a rapidement égalisé sur penalty (59e), avant de s'offrir un doublé victorieux en fin de match (86e).

S'il n'y a pas eu cette fois de blessures à déplorer, contrairement au match contre Bordeaux il y a trois semaines, le PSG, confortable leader de Ligue 1, n'a pas brillé avant son 8e de finale de C1 contre Manchester United.

Pourquoi ? La faute à une malchance assez incroyable au moment de conclure avec deux barres et deux poteaux...

Pourtant Thomas Tuchel avait sorti l'artillerie lourde en alignant Kylian Mbappé, mis au repos en Coupe de France, d'entrée de jeu en pointe, en l'absence d'Edinson Cavani, encore trop juste pour faire son retour dans le groupe en raison d'une blessure à la hanche.

- Poteaux -

Le champion du monde français, auteur désormais de 24 buts en Ligue 1 cette saison, était même accompagné en attaque par Angel Di Maria, l'homme en forme, dans un système en 4-4-2, avec les jeunes N'Kunku et Diaby pour animer les couloirs.

Mais Paris s'est montré incapable de trouver la faille face au 18e de L1 dans un match joué sur un faux-rythme, dans un style plus direct et désordonné que d'habitude.

Avec des cadres laissés au repos comme Thiago Silva, absent de la feuille de match, ou Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et encore Julian Draxler, sur le banc au coup d'envoi, le manque de maîtrise s'est fait ressentir.

Les habituels remplaçants comme Layvin Kurzawa ont toutefois failli donner raison à Thomas Tuchel dès la 2e minute de jeu en cataplutant le bon centre de Di Maria sur la barre transversale adverse (4e).

Mais l'équipe de Rolland Courbis, en lutte pour sa survie dans l'élite, a réagi dans la foulée. Sur un coup franc indirect, Crivelli était même à deux doigts d'ouvrir le score mais son coup de tête s'est lui aussi fracassé sur le barre d'Aréola, battu (14e).

- Mbappé, inévitable sauveur -

Le début d'une série invraisemblable de tirs sur les montants.

Sur un corner de Di Maria, Marquinhos a vu sa tête rebondir sur la barre adverse (33e), puis au terme d'un contre parfaitemnt mené par Diaby, Di Maria s'est retrouvé en parfaite position pour enfin marquer... mais, cette fois-ci, c'est le poteau qui a repoussé sa tentative (37e) !

Une malchance qui a fini par être sanctionnée par les Caennais au retour des vestiaires. Sur un coup franc anondin, Fajr a surpris la défense parisienne en servant parfaitement Ninga dans la surface, libre de tout marquage pour fusiller Aréola et ouvrir le score (56e).

Après trois minutes d'espérance, Mbappé a brisé les rêves d'exploits des Normands en deux temps: d'abord en transformant un penalty incontestable (56e), puis en inscrivant un but de renard en toute fin de match (87e).

Malgré l'énième poteau de Di Maria, juste avant le but libératoire de son compère sur une nouvelle tête (61e), Paris a réussi l'essentiel: rester victorieux avant de recevoir Manchester United mercredi.



