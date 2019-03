Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Grâce à Ivan Rakitic, le FC Barcelone a enfoncé samedi le Real Madrid (1-0) et pris son envol en tête du Championnat d'Espagne, s'adjugeant son second clasico de la semaine pour plonger les Madrilènes dans le doute avant leur grand rendez-vous européen mardi.

En trois jours, le Barça a assommé son éternel rival, giflé 3-0 mercredi en demi-finale de Coupe du Roi et incapable de se révolter après le but de Rakitic (26e), samedi lors de la 26e journée de Liga. Voilà le Barça (1er, 60 pts) lancé vers le titre, loin devant l'Atlético (2e, 50 pts) et un Real (3e, 48 pts) en pleine crise avant de recevoir l'Ajax Amsterdam mardi en huitième de finale retour de Ligue des champions (aller: 2-1 pour le Real).



